Froome in het roze door Rome naar ‘treble’

Precies 115 kilometer scheiden Chris Froome nog van zijn eerste eindzege in de Ronde van Italië. Voor de Britse wielrenner is het vooral zaak op de fiets te blijven tijdens de slotrit door Rome. De Giro eindigt met tien rondes van 11,5 kilometer door de straten van de Italiaanse hoofdstad.

Het parcours van de 21e etappe bevat wat heuveltjes, maar bestaat vooral uit lange en rechte wegen. De sprinters hopen in Rome nog een keer te kunnen toeslaan. De finish wordt rond 18.30 uur verwacht. Tom Dumoulin mag zich daarna opnieuw op het erepodium melden. Vorig jaar pakte de Limburger op de slotdag in de tijdrit de eindzege en mocht hij in Milaan de roze trui aantrekken. Nu wordt hij in Rome tweede achter Froome, die vrijdag de macht greep met een indrukwekkende solo over ruim 80 kilometer.

Dumoulin heeft 46 seconden achterstand op de Brit, die vorig jaar voor de vierde keer de Tour won en daarna voor het eerst de Vuelta. De kopman van Sky kan in Rome zijn ‘treble’ compleet maken.