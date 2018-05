Golden State Warriors dwingen zevende duel af

De basketballers van de Golden State Warriors blijven kans houden op een plek in de NBA-finale door een laatste duel met de Houston Rockets af te dwingen. In het eigen Oakland trokken ze de stand gelijk door met 115-86 te winnen. In de best-of-sevenserie in de finale van de Western Conference staat het nu 3-3.

De Rockets, die het zonder de geblesseerde Chris Paul moesten stellen, stonden lange tijd voor en eindigden het eerste kwart zelfs met een voorsprong van 17 punten. Pas in de tweede helft raakten de Warriors op dreef en namen het initiatief over. Dat was mede te danken aan zeven driepunters van sterspelers Klay Thompson en Stephen Curry in het derde kwart.

Het beslissende duel is maandag in Houston. De winnaar van de Western Conference neemt het op tegen de Cleveland Cavaliers of de Boston Celtics. Ook in die serie is zondag een beslissende zevende wedstrijd nodig.