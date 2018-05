Honkballer Bogaerts wint weer met Red Sox

Honkballer Xander Bogaerts heeft met Boston Red Sox weer een wedstrijd gewonnen in de Amerikaanse topcompetitie MLB. In eigen stadion was Red Sox met 8-6 te sterk voor Atlanta Braves. De honkballer die uitkomt voor Oranje droeg bij aan de score door eenmaal een ploeggenoot binnen te slaan. De 25-jarige Arubaan heeft met Red Sox acht keer gewonnen in de laatste tien wedstrijden.

Ook andere internationals van het zogenoemde Koninkrijksteam waren succesvol in de MLB zaterdagavond. Zo boekte Jurrickson Profar met Texas Rangers een nipte zege op Kansas City Royals (4-3).

Collega-international Andrelton Simmons won met Los Angeles Angels van New York Yankees, de club van Mariekson ‘Didi’ Gregorius. In het Yankee Stadium zegevierden de bezoekers met 11-4. Simmons zag zijn Amerikaanse ploeggenoot Mike Trout uitblinken met vijf rake klappen in evenveel slagbeurten. Daarmee zorgde Trout hoogstpersoonlijk voor het ombuigen van een 3-4-achterstand in een 11-4-overwinning.