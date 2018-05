Kyrgios trekt zich terug in Parijs

Tennisser Nick Kyrgios heeft zich een dag voordat hij in actie zou komen in de eerste ronde op Roland Garros teruggetrokken. De Australische nummer 23 van de wereld kampt al een tijd met een elleboogblessure. ,,Het risico op terugslag is nog te groot en met het oog op het grasseizoen wil ik dat risico niet nemen”, schrijft Kyrgios op Twitter.

Kyrgios kreeg last van een elleboog tijdens de Daviscupontmoeting met Duitsland, begin februari. De 22-jarige Australiƫr, die in januari zegevierde in Brisbane, speelde daarna al wel weer wedstrijden maar bleef sukkelen met zijn elleboog. Vorige maand heeft Kyrgios op advies van zijn medische team een cortisoneninjectie laten zetten.

Datzelfde team adviseert Kyrgios nu om zijn rentree uit te stellen. ,,Erg balen want ik heb erg hard gewerkt en wilde dolgraag in actie komen op Roland Garros”, aldus Kyrgios. ,,Maar het positieve is dat ik eindelijk zonder pijn speel en klaar ben om straks weer met plezier mijn rentree op de baan te maken.”