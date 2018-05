Rus niet opgewassen tegen Stephens in Parijs

Arantxa Rus is er niet in geslaagd te stunten in de eerste ronde op Roland Garros. De 27-jarige tennisster uit Monster was niet opgewassen tegen de Amerikaanse nummer tien van de wereld Sloane Stephens: 2-6 0-6.

Voor Rus was het acteren in de eerste ronde van het hoofdtoernooi in Parijs al een bonus. De nummer 106 van de wereld verloor in de laatste kwalificatieronde maar mocht als ‘lucky loser’ alsnog opdraven op het grandslam op gravel.

Rus deed in 2013 voor het laatst mee in het hoofdtoernooi. Een jaar eerder bereikte de speelster uit Monster zelfs de vierde ronde.

Een verrassende prestatie tegen Stephens, die vorig jaar de US Open won, zat er echter geen moment in. In de eerste set wist Rus nog twee games te winnen maar daarna werd het een eenzijdige partij.

Er zijn nog drie Nederlanders actief in het enkelspel in Parijs. Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp bij de vrouwen en Robin Haase bij de mannen.