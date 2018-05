Svitolina net op tijd wakker in Parijs

Elina Svitolina heeft met moeite de tweede ronde bereikt op Roland Garros. De Oekraïense nummer vier van de wereld versloeg de Australische Ajla Tomljanovic: 7-5 6-3.

Svitolina, die in aanloop naar Roland Garros het graveltoernooi van Rome won, kreeg net op tijd de geest in de eerste set. De Australische nummer 68 van de wereld liep uit naar een 5-1 voorsprong toen Svitolina besefte dat het anders moest. Ze schakelde op en toen Tomljanovic op 5-2 serveerde voor de set knokte de 23-jarige Oekraïense zich weer in de wedstrijd. Ze sloeg een setpoint weg en vocht zich naar een 7-5 setwinst.

Ook in het tweede bedrijf bood de 25-jarige Australische goed tegenstand. Svitolina brak in de achtste game de service van Tomljanovic en daardoor kon een van de favorieten op de eindzege in Parijs opgelucht ademhalen.