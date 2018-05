Tour of Vuelta: Dumoulin kiest binnen 2 weken

Tom Dumoulin rijdt dit jaar zeker nog een grote ronde. Maar of het de Tour de France of toch de Ronde van Spanje wordt, daarover gaf zondag in Rome de renner noch ploegleider Arthur van Dongen duidelijkheid. ,,Op dit moment denk ik dat ik de Tour wil rijden, maar dat kan over een week helemaal anders zijn”, zei de nummer twee van de Giro d’Italia. ,,Tom rijdt twee grote rondes, maar er is echt nog geen enkele keuze gemaakt”, meldde Van Dongen kort voor de start van de laatste etappe, een rit door Rome waarin het nog slechts om de dagzege gaat.

Rusten, dat is wat Dumoulin de komende twee weken wil. ,,Ik ben nu niet met de Tour bezig, maar over twee weken weten we het wel. En misschien al eerder.” Van Dongen vond de Limburger nog beter dan vorig jaar, toen hij de Giro won. ,,En hij kan nog beter worden, bijvoorbeeld door nog een grote ronde te rijden. Tom zal zich daardoor nog verder ontwikkelen. Of dat de Tour wordt? We laten de komende dagen alles even bezinken, kijken hoe het herstel verloopt en nemen dan een weloverwogen beslissing. Waneer dat gebeurt hangt een beetje af van wanneer we elkaar gaan zien.”

Dumoulin streed lang met de Brit Simon Yates om de eindzege, maar vrijdag bleek opeens Chris Froome de beste man in koers. Met een verrassingsaanval veroverde de Brit van Sky de roze trui waarna hij zich zaterdag in de laatste bergrit niet meer liet verrassen. ,,Ik ben nog steeds kapot, maar ook heel trots: op mezelf en op de ploeg. Het waren drie supermooie weken”, vertelde Dumoulin in Rome. ,,Ik denk dat mijn niveau hoger was dan vorig jaar, dat ik ook beter bergop reed. Vorig jaar was het parcours wel iets meer op mijn lijf geschreven. Ik heb nu inmiddels drie grote rondes voor het klassement gereden. Ik ken nu de stress van de laatste week, maar ga er steeds beter mee om.”

Van Dongen kon alleen maar tevreden terugblikken. ,,We zijn goed begonnen, hebben de roze trui weggegeven waardoor we als ploeg energie konden sparen en uiteindelijk zijn we gestuit op een superieure Froome. Tom was de meest regelmatige, maar Froome heeft goed gepiekt.”