Van Gelder vierde bij internationale rentree

Turner Yuri van Gelder is bij zijn eerste internationale optreden sinds de Olympische Spelen van Rio 2016 als vierde geëindigd in de ringenfinale. Dat gebeurde tijdens een wedstrijd om de World Challenge Cup in Osijek. De Brabander kwam in de finale tot een score van 14,200. In de kwalificaties was dat 14,000 waarmee hij zich als zesde voor de finale had geplaatst.

De Rus Denis Abliazin was net als in de kwalificaties de beste. De nummer twee van het WK van vorig jaar was goed voor 15,067. De Turk Ibrahim Colak (14,667) werd tweede, de Egyptenaar Ali Zahran (14,400 derde).

Van Gelder werd in 2016 in Rio na het behalen van de ringenfinale naar huis gestuurd omdat hij op stap was geweest, een overtreding van de huisregels van de Nederlandse equipe. Vorig jaar werd hij nog wel Nederlands kampioen aan de ringen. Via goed presteren in een aantal internationale wedstrijden hoopt hij zich te kwalificeren voor het WK, in oktober in Doha.