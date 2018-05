Zverev overleeft eerste ronde in Parijs nu wel

Alexander Zverev heeft zich overtuigend geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De als tweede geplaatste Duitse tennisser was na nog geen vijf kwartier spelen al klaar met de Litouwer Ricardas Berankis, die maar vier games won: 6-1 6-1 6-2. Zverev werd een jaar geleden in Parijs in de eerste ronde nog verrassend uitgeschakeld door de Spanjaard Fernando Verdasco.

Begin mei won de 21-jarige Zverev, de nummer drie op de wereldranglijst, in München zijn zevende toernooi op de ATP Tour. Op Roland Garros neemt hij het in de volgende ronde op tegen de Tsjech Jiri Vesely of de Serviër Dusan Lajovic.