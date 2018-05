Bemelmans breekt met Hemmes

De Belgische tennisser Ruben Bemelmans moet het dinsdag in de eerste ronde van Roland Garros doen zonder de steun van zijn Nederlandse coach Fred Hemmes. Beiden hebben besloten de samenwerking stop te zetten na het toernooi in Rome eerder deze maand.

,,Fred en ik hadden gewoon niet meer dezelfde visie”, zegt Bemelmans, de nummer 110 van de wereldranglijst. ,,Hij heeft me veel bijgebracht, maar we zaten niet meer op dezelfde golflengte en dan kan je beter stoppen. Mijn vader is er hier nu bij in Parijs om me te steunen, samen met mijn vriendin. Hij houdt van tennis en het doet hem dan ook veel plezier om hier te zijn. Alleen ben ik dus zeker niet.”

Bemelmans werd in Parijs in de derde en laatste kwalificatieronde uitgeschakeld door de Braziliaan Thomaz Bellucci, maar promoveerde als ‘lucky loser’ naar het hoofdschema. De dertigjarige Belg speelt in zijn openingspartij tegen de Indiër Yuki Bhambri, de nummer 93 van de wereldranglijst.