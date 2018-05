Djokovic zonder grote problemen door

Tennisser Novak Djokovic heeft zonder grote problemen de tweede ronde bereikt van het grandslamtoernooi in Parijs. De als twintigste geplaatste Serviër was in drie sets te sterk voor de Braziliaan Rogerio Dutra Silva, die zich op Roland Garros via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema had geplaatst. Djokovic had voor zijn overwinning nog wel ruim twee uur nodig: 6-3 6-4 6-4.

Djokovic speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van het Spaanse onderonsje tussen David Ferrer en Jaume Munar, afkomstig uit het kwalificatietoernooi.

Djokovic won de titel op Roland Garros in 2016. De voormalige nummer één van de wereld was zowel in 2017 als in 2018 langdurig uitgeschakeld door een elleboogblessure. Sinds zijn laatste rentree in maart haalde hij alleen eerder deze maand op het graveltoernooi in Rome, gewonnen door de Spanjaard Rafael Nadal, de laatste vier.