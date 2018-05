Finalist Wawrinka nu al klaar in Parijs

Stan Wawrinka gaat flink zakken op de wereldranglijst. De 33-jarige Zwitserse tennisser, nu de nummer 30 van de wereld, verloor maandag al in de eerste ronde van Roland Garros. Guillermo Garcia-Lopez uit Spanje was in een lange partij net wat beter: 6-2 3-6 4-6 7-6 (5) 6-3. Vorig jaar stond Wawrinka nog in de eindstrijd, die hij toen kansloos verloor van Rafael Nadal.

Wawrinka wordt al geruime tijd geplaagd door blessures. De drievoudig grandslamwinnaar gaf in februari geblesseerd op bij het toernooi van Marseille. Wawrinka kreeg daar opnieuw last van zijn knie, een blessure die hem vorig jaar ook al lang aan de kant hield en dwong tot twee operaties. Twee weken terug verloor hij bij zijn rentree in Rome direct in de eerste ronde.

Garcia-Lopez speelt in de tweede ronde tegen de Rus Karen Chatsjanov.