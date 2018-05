Haase had gehoopt op onderbreking

Tennisser Robin Haase had zondag tegen de Belg David Goffin gehoopt dat de scheidsrechter zijn partij in de eerste ronde van Roland Garros zou onderbreken wegens de invallende duisternis. Dat gebeurde echter niet en Haase zag Goffin in hoog tempo de partij naar zich toetrekken (6-4 6-4 4-6 1-6 0-6).

De Nederlander was zijn wedstrijd tegen de als achtste geplaatste Belg goed begonnen en had de eerste twee sets gewonnen. Nadat Goffin de spannende derde set pakte, gaf Haase al bij de umpire aan dat hij wilde stoppen. ,,Ik dacht, na de derde set stoppen we wel”, reageerde Haase bij FOX Sports. ,,Maar uiteindelijk stopten we zelfs niet na de vierde zet, maar werd de partij gewoon uitgespeeld. Dat vond ik apart.”

Haase gaf toe dat die beslissing voor hem ongunstig was. ,,Hij zat in een flow en ik had veel meer moeite met de duisternis dan hij. Dan is het nou eenmaal zo”, accepteerde hij zijn uitschakeling. De Nederlander vroeg aan het begin van de vijfde set nog om de fysiotherapeut. Die zei na een korte test echter dat de tennisser de partij kon hervatten.