Hockeyers zonder Van der Weerden en Bakker

De Nederlandse hockeymannen missen volgende maand tijdens de laatste editie van de Champions Trophy twee belangrijke spelers. Strafcornerspecialist Mink van der Weerden ontbreekt vanwege een enkelblessure en aanvoerder Billy Bakker is niet geselecteerd omdat hij bijna vader wordt. Terrance Pieters van H.C. Almeerse maakt voor het eerst deel uit van de selectie tijdens een eindtoernooi.

,,De doelstelling is dat Mink weer helemaal pijnvrij kan hockeyen. Dat is nu nog net niet het geval. Reden voor ons om hem niet te selecteren. Billy en zijn vriendin verwachten hun eerste kind als de Champions Trophy gespeeld wordt. Ik weet uit eigen ervaring hoe mooi het is vader te worden. Ik kan en wil hem niet vragen zich in die periode ook te focussen op het team en zijn sportprestatie”, aldus bondscoach Max Caldas.