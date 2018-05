Kvitova moeizaam langs Royg op Roland Garros

Petra Kvitova staat in de tweede ronde van Roland Garros. De Tsjechische tennisster had meer dan twee uur nodig om zich te ontdoen van de Paraguayaanse Veronica Cepede Royg: 3-6 6-1 7-5.

Kvitova is in Parijs als achtste geplaatst. Haar beste prestatie op het Franse grandslamtoernooi behaalde ze in 2012, toen ze strandde in de halve eindstrijd. In de volgende ronde neemt de tennisster het op tegen de Spaanse Lara Arruabarrena.

Victoria Azarenka redde het maandag niet in de eerste ronde. De Wit-Russische, halvefinaliste in 2013, moest haar meerdere erkennen in de Tsjechische Katerina Siniakova: 7-5 7-5.