Power wint 102e editie van Indy 500

De Australische autocoureur Will Power heeft de prestigieuze Indy 500 op zijn naam geschreven. De 37-jarige coureur van Team Penske troefde in de 102e editie van de beroemde race over 200 ronden op de Oval in Indianapolis de Amerikaan Ed Carpenter af, die van poleposition was vertrokken. De derde plaats was voor de Nieuw-Zeelander Scott Dixon.

Power eindigde drie jaar geleden als tweede in de Indy 500, achter zijn Colombiaanse teamgenoot Juan Pablo Montoya voor laten gaan. De Australiër, die in 2014 kampioen werd in de IndyCar Series, pakte zondag wel de felbegeerde overwinning op de ‘Brickyard’, waar zo’n 250.000 toeschouwers op de tribune zaten.

,,Na mijn tweede plaats in 2015 was ik zo teleurgesteld”, vertelde Power. ,,Ik heb lang nagedacht over wat ik anders had moeten doen. Maar ik deed alles goed, het was toen gewoon niet mijn dag. Nu wel.”

Power kreeg vier ronden voor het einde de leiding in handen, omdat de twee coureurs die voor hem reden de pits in moesten om nog wat brandstof te halen. In zijn elfde deelname aan de Indy 500 was het eindelijk raak. ,,Ik heb in mijn carrière zoveel gewonnen, maar iedereen bleef maar praten over de ‘500’. Ik begon te vrezen dat het nooit meer zou lukken om die te winnen. En nu is het toch gelukt, ongelooflijk”, zei de Australiër, die een gemiddelde snelheid haalde van 267,2 kilometer per uur.

De racecarrière van Danica Patrick eindigde met een crash. De 36-jarige Amerikaanse spinde in de 68e ronde en vloog de muur in. Patrick is de enige vrouw ooit die een wedstrijd in de Amerikaanse IndyCars won. Ze werd in 2009 derde in de Indy 500.