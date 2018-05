Tennispartij Hogenkamp in Parijs verschoven

Richèl Hogenkamp komt maandag op Roland Garros niet meer in actie. Haar partij tegen de Russin Maria Sjarapova is verschoven naar dinsdag. Door regen in Parijs kon het laatste duel van de dag op court Suzanne Lenglen niet meer worden gespeeld.

Kiki Bertens staat eveneens voor dinsdag op het programma van het Franse grandslamtoernooi. De halvefinaliste van 2016 neemt het in de eerste ronde op tegen de Wit-Russische Arina Sabalenka.

Arantxa Rus en Robin Haase werden zondag op Roland Garros uitgeschakeld.

Sjarapova schreef het grandslamtoernooi in Parijs in 2012 en 2014 op haar naam. Hogenkamp speelde één keer eerder tegen de Russische tennisdiva. In 2015 zegevierde Sjarapova op Wimbledon in de tweede ronde in twee sets over de Nederlandse tennisster (6-3 6-1).

Hogenkamp bereikte evenals vorig jaar in Parijs als kwalificatiespeelster het hoofdtoernooi. In 2017 haalde ze de tweede ronde.

De winnares van het duel tussen Hogenkamp en Sjarapova komt in de tweede ronde uit tegen de Kroatische Donna Vekic.