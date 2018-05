Waterpolosters openen superfinale met winst

De Nederlandse waterpolosters hebben hun eerste wedstrijd in de superfinale van de World League gewonnen. De ploeg van bondscoach Arno Havenga was in de Chinese stad Kunshan met 7-5 te sterk voor Australië. Oranje neemt het dinsdag op tegen Spanje en treft een dag later gastland China in groep A.

De waterpolosters verzekerden zich begin deze maand van een plek in de zogeheten Super Final door de laatste poulewedstrijd in de Europese kwalificatie met 11-10 te winnen van Spanje, de nummer twee van het laatste WK. In China strijden acht landen om de eindzege in de World League.

De ploeg van Havenga kwalificeerde zich vorig jaar ook voor de superfinale en eindigde toen als vijfde. In 2015 pakte Oranje het brons in de World League, de beste prestatie tot nu toe. De Amerikaanse waterpolosters wonnen de laatste vier edities van het toernooi.