Bertens: ik sluit me even af voor alles

Kiki Bertens stond tijdens haar eerste partij op Roland Garros slechts drie games af. Ze leefde in alle rust toe naar haar openingswedstrijd tegen de Wit-Russische Arina Sabalenka (6-2 6-1) toe, aangezien ze vroeg was uitgeschakeld in Neurenberg. En omdat ze WhatsApp heeft verwijderd.

,,Ik heb me de afgelopen dagen een beetje afgesloten van alles: ik heb WhatsApp verwijderd, mijn telefoon heb ik nauwelijks gebruikt en ik heb niet naar de media gekeken. Van niks krijg ik wat mee. Ik wil goed mijn rust pakken en me focussen op het toernooi. Terug naar dertig jaar geleden, lekker ouderwets”, zei Bertens, die het in de tweede ronde opneemt tegen Aliaksandra Sasnovitsj, ook een Wit-Russische.

Bertens won de afgelopen twee jaar in aanloop naar Roland Garros het toernooi van Neurenberg. Dit jaar werd ze vrijdag al in de kwartfinales uitgeschakeld. ,,Daar heb ik echt wel lang mee gezeten: een dag lang had ik daar echt wel de pest in. Het was vooral de manier van verliezen, want ik was toch weer wat negatiever. Fysiek gezien was het misschien beter, maar als je aan een toernooi begint, wil je het ook winnen.”

Kort voordat Bertens de baan betrad, liet Richèl Hogenkamp een buitenkansje liggen voor een sensatie te zorgen. Zij verloor in drie sets van Maria Sjarapova. ,,Ik heb het tijdens mijn warming-up gekeken en ik baalde echt heel erg”, aldus Bertens. ,,Na haar wedstrijd heb ik Richèl nog even gezien en een dikke knuffel gegeven. Ik voelde ook die spanning die zij had.”

Bij de partij van Bertens was het aanzienlijk minder spannend. ,,Hier had ik vooraf wel voor getekend”, zei de opgetogen Bertens. Na afloop was er veel ontlading. ,,Het is toch een grandslam. Mensen verwachten denk ik veel van mij, terwijl ik daar niet veel mee bezig ben. Maar ik ben blij zo te beginnen.”