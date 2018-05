Bockarie mag op de EK ook de 200 meter lopen

Solomon Bockarie mag in augustus bij de Europese kampioenschappen atletiek naast de 100 meter ook aan de 200 meter mee doen. De 31-jarige Nederlandse sprinter kwam dinsdag bij wedstrijden in Riga tot een tijd van 20,65 seconden. De limiet voor deelname ligt op 20,80 seconden.

Bockarie deed in Riga ook mee aan de 100 meter. De atleet had daar 10,29 seconden voor nodig. Dat was dezelfde tijd die hij vorige week in Savona in Italië liep. De limiet op de 100 meter ligt op 10,30 seconden.

De EK atletiek zijn van 7 tot en met 12 augustus in Berlijn.