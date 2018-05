Brunel pakt de winst in Cardiff

Team Brunel heeft de negende etappe van de Volvo Ocean Race gewonnen. Het zeiljacht van schipper Bouwe Bekking arriveerde net iets eerder in de haven van Cardiff dan AkzoNobel, het team van Simeon Tienpont. Daarmee werd de etappe over de Atlantische Oceaan een Nederlands succes.

De zeven deelnemende boten aan de Volvo Ocean Race waren vorige week zondag vertrokken uit de Amerikaanse stad Newport. In de etappe over de Atlantische Oceaan waren dubbele punten te verdienen, met ook nog een bonuspunt voor de winnaar. Brunel verzekerde zich zo in Cardiff van vijftien punten, waardoor de formatie van Bekking met een totaal van 57 weer helemaal meedoet in de strijd om de eindzege. AkzoNobel kwam op 48 punten. De Chinese boot Dongfeng, die als derde arriveerde in de hoofdstad van Wales, gaat met 60 punten aan de leiding.