Cilic door naar tweede ronde Roland Garros

Tennisser Marin Cilic is door naar de tweede ronde van Roland Garros. De Kroatische nummer vier van de wereld zette in zijn eerste optreden op het gravel van Parijs de Australiër James Duckworth in drie sets opzij: 6-3 7-5 7-6 (4).

Cilic, die in januari de finale van de Australian Open verloor van de Zwitser Roger Federer, kreeg de zege niet cadeau tegen de 26-jarige Duckworth, die door blessures ver is weggezakt op de wereldranglijst. Hij serveerde behoorlijk sterk en Cilic moest af en toe vol gas geven, maar de Kroaat toonde op de beslissende momenten zijn klasse.