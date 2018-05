Debutant op voorsprong in finale Stanley Cup

De ijshockeyers van Vegas Golden Knights hebben de eerste wedstrijd in de finale om de Stanley Cup gewonnen. De ploeg uit Las Vegas, die als debutant in de NHL direct de eindstrijd heeft gehaald, versloeg Washington Capitals met 6-4. De Tsjech Tomás Nosek besliste het duel in de laatste periode met twee doelpunten in het voordeel van de thuisploeg.

De Capitals namen aan het begin van de derde periode voor de tweede keer de leiding in de wedstrijd, via Tom Wilson. Ryan Reaves trok de stand echter al snel weer gelijk, waarna Nosek met nog zo’n 10 minuten op de klok de 5-4 binnen schoot. De Tsjech besliste het duel in de slotseconden toen de Capitals hun keeper hadden ingewisseld voor een extra veldspeler en het doel dus leeg was.

,,We bleven ons maar terugvechten”, zei coach Gerard Gallant van de Golden Knights. ,,Voor deze zege hebben we keihard gewerkt.” Woensdagavond is de tweede wedstrijd uit de best-of-sevenserie, opnieuw in Las Vegas.