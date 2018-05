Derde titel op rij voor basketballers Donar

De basketballers van Donar hebben voor het derde jaar op rij de Nederlandse landstitel behaald. De club uit Groningen won dinsdag in de finale om het kampioenschap ook de vierde wedstrijd in de best-of-sevenserie tegen Zorg en Zekerheid Leiden. In de Vijf Meihal in Leiden werd het 66-73.

Voor Donar is het de zevende landstitel uit de clubhistorie. In 1982, 2004, 2010, 2014, 2016 en 2017 waren de Groningers ook de beste.

Donar deed het dit seizoen ook in Europa goed. De ploeg van coach Erik Braal werd in de Europe Cup pas in de halve eindstrijd uitgeschakeld. Reyer Venezia uit Italië was net wat sterker.