Goede start volleybalsters in eigen land

De Nederlandse volleybalsters zijn goed begonnen aan de reeks wedstrijden van de Nations League in eigen land. Oranje won in Apeldoorn met 3-0 (25-22 25-22 27-25) van Polen.

Het was voor de ploeg van bondscoach Jamie Morrison de zevende wedstrijd in de nieuwe competitie, die de World Grand Prix vervangt. Nederland verloor tot nu toe alleen van de Verenigde Staten.

In de wedstrijd tegen Polen ging het in de eerste en tweede set lang gelijk op. In het eerste bedrijf slaagde er Oranje bij een stand van 22-20 afstand te nemen van de tegenstanders uit Polen. In de tweede set wist Nederland bij 22-21 het verschil te maken. In de slot van de derde set werd het nog spannend, maar Nederland wist het toch af te maken. Op 26-25 benutte Oranje het wedstrijdpunt.

Nederland speelt in Apeldoorn ook nog tegen Zuid-Korea en Brazilië. In Rotterdam wachten volgende week ontmoetingen met de Dominicaanse Republiek, Italië en Servië.