Hogenkamp: ik miste net een beetje geloof

Richèl Hogenkamp liet dinsdag een uitgelezen kans liggen om de tweede ronde van Roland Garros te halen. Tegen de Russische oud-winnares Maria Sjarapova gaf de Nederlandse een voorsprong van 3-0 in de beslissende set nog uit handen. Sjarapova won met 1-6 6-4 3-6.

,,Na de eerste set keek ik naar het scorebord en dacht ik: oei, als ik de 50 minuten maar haal”, aldus Hogenkamp, die toen nog niets had in te brengen. Daarna veranderde het spelbeeld echter en leek Hogenkamp op weg naar een stunt.

,,Je moet proberen je gedachten aan de kant te zetten als je 3-0 voorkomt in de derde set na uit een kansloze positie te zijn teruggekomen. Maar Sjarapova verblikt of verbloost niet. Aan haar zie je niet dat ze 3-0 achter staat”, legde Hogenkamp in Parijs uit. ,,Ik had het idee dat ik niet heel veel fout deed in de slotfase. Misschien dat ik net een beetje geloof miste om te winnen. Bij 3-0 zat ik vooral te wensen dat ze de nieuwe regel hadden ingevoerd: dat een set maar tot de vier gewonnen games duurt.”

Sjarapova besefte dat ze met de schrik was vrijgekomen. ,,Soms gaat het niet zoals je wilt en moet je even door dit soort fases in een wedstrijd heen. Ik ben blij met de manier waarop ik mijzelf in de derde set terugknokte in de wedstrijd. Ik ben blij om hier weer te staan, ik heb zoveel mooie herinneringen aan Roland Garros”, zei de winnares van 2012 en 2014.