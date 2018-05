Hogenkamp laat Sjarapova zweten

Richèl Hogenkamp vocht voor wat ze waard was tegen tennisdiva Maria Sjarapova op Roland Garros, maar de Doetinchemse tennisster legde het na een bittere strijd toch af tegen de Russische oud-winnares: 1-6 6-4 3-6. De nederlaag in drie sets betekende de uitschakeling van Hogenkamp in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Parijs.

De Nederlandse nummer 133 van de wereld leek aanvankelijk geen partij voor de dertigjarige Sjarapova, die het Franse Open al twee keer wist te winnen (2012 en 2014). In mum van tijd was de eerste set voorbij.

In het tweede bedrijf verloor Hogenkamp meteen haar opslagbeurt en leek de partij op een vluggertje uit te draaien, maar Hogenkamp richtte zich knap op en nam het initiatief volledig over. Ze profiteerde van een complete inzinking bij Sjarapova, wist tot drie keer toe de service van de voormalig nummer één van de wereld te breken en daarmee de tweede set te winnen.

Hogenkamp hield haar ritme vast en kwam 3-0 voor in de derde en beslissende set. In die penibele situatie wendde Sjarapova al haar routine aan om een vroege aftocht te voorkomen. Ook al bleef Hogenkamp dapper tegenstand bieden, ze kon de wonderbaarlijke opleving van Sjarapova niet meer keren en stond zes games op rij af.

De 26-jarige Doetinchemse had evenals vorig jaar in Parijs als kwalificatiespeelster het hoofdtoernooi bereikt. In 2017 haalde ze wel de tweede ronde. Sjarapova komt in de tweede ronde uit tegen de Kroatische Donna Vekic.