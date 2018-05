Muguruza rekent af met Koeznetsova

Oud-winnares Garbiñe Muguruza heeft de tweede ronde bereikt van het Franse Open op Roland Garros. De Spaanse tennisster, als derde geplaatst in het grandslamtoernooi van Parijs, rekende af met de Russin Svetlana Koeznetsova in twee sets: 7-6 (7) 6-2.

Muguruza, die Roland Garros in 2016 op haar naam schreef, had het zeker in de eerste set niet makkelijk tegen Koeznetsova, die in 2009 de beste was in Parijs. De Russin stond verbeten de ballen terug te slaan en gaf pas toe in de tiebreak, die de Spaanse won met 9-7. In het tweede bedrijf handelde Muguruza de zaken wat vlotter af.