Volleybalster Schoot terug bij Vilsbiburg

Volleybalster Myrthe Schoot zet haar loopbaan voort bij de Duitse ploeg Vilsbiburg. De club die de bijnaam ‘Rote Raben’ heeft, neemt de libero over van Dresdner SC waarvoor ze zes jaar uitkwam. Schoot is ook een van de libero’s in de Nederlandse selectie.

De 29-jarige speelster uit Winterswijk keert daarmee terug bij de club waar haar Duitse avontuur in het seizoen 2011-2012 begon. Met Dresden, waar ze sinds 2014 aanvoerster was, pakte ze driemaal de Duitse titel en twee keer de beker. Schoot komt momenteel met Oranje uit in de Nations League.