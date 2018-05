Warriors en Cavaliers strijden om NBA-titel

De basketballers van Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers gaan opnieuw uitmaken wie kampioen wordt van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Warriors hebben zich voor de finale geplaatst door het laatste en beslissende duel met Houston Rockets te winnen: 101-92. De ‘Cavs’ hadden zich een dag eerder al geplaatst voor de finale.

De twee sterspelers van de regerend kampioen uit Californië namen het team opnieuw bij de hand. Kevin Durant was met 34 punten topscorer en Stephen Curry leverde met 29 punten, 9 rebounds en 10 assists een flinke bijdrage aan de overwinning. De thuisspelende Rockets gaven net als de vorige wedstrijd in het derde kwart een voorsprong uit handen.

De Warriors strijden in een best-of-sevenserie met de Cavaliers van vedette LeBron James om het landskampioenschap. De twee ploegen treffen elkaar voor het vierde jaar op rij. In 2015 en 2017 moesten de ‘Cavs’ in de finale buigen voor de basketballers uit de ‘Golden State’.