Williams wint bij terugkeer in Parijs

Serena Williams heeft haar rentree op Roland Garros opgeluisterd met een overwinning. De Amerikaanse won in de eerste ronde met 7-6 (4) 6-4 van de Tsjechische Kristyna Pliskova.

Williams speelt in Parijs haar eerst grandslamtoernooi sinds de geboorte van haar dochter. Ze is door haar afwezigheid op de baan afgezakt naar de 451e plek op de wereldranglijst. In de Franse hoofdstad had ze in het verleden veel succes. Ze won het toernooi in 2002, 2013 en 2015 en haalde in 2016 de finale.

Williams baarde in Parijs opzien met een bijzondere outfit. Ze speelde de partij in een zwarte ‘catsuit’ met een rode rand om haar middel.