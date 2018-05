Abbingh en Broch ontbreken in handbalselectie

Bondscoach Helle Thomsen heeft in haar handbalselectie twee wijzigingen moeten aanbrengen voor de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden. Lois Abbingh en Yvette Broch zijn niet fit. Merel Freriks en Esther Schop zijn als vervangers opgeroepen.

Nederland speelt donderdag in Minsk tegen Wit-Rusland. Twee dagen later neemt Oranje het in het uitverkochte Topsportcentrum in Almere op tegen Kosovo.

Nederland leidt in poule zeven met zes punten uit vier duels, evenveel als Hongarije, dat een slechter doelsaldo heeft. Wit-Rusland heeft vier punten en Kosovo staat nog op nul. Een zege op Wit-Rusland in Minsk volstaat om zeker te zijn van deelname aan het EK eind december in Frankrijk. Het team van Thomsen won de thuiswedstrijd riant met 33-21. Oranje eindigde twee jaar geleden op het EK in Zweden als tweede.