Bertens wint ook in dubbelspel in Parijs

Kiki Bertens heeft op Roland Garros ook de tweede ronde bereikt in het dubbelspel. De Nederlandse toptennisster was met haar Zweedse teamgenoot Johanna Larsson in twee sets te sterk voor voor het Russische koppel Veronika Koedermetova/Alla Koedrjavtseva. Het als negende geplaatste koppel zegevierde na 1 uur en 9 minuten in twee sets: 7-5 6-2.

In de tweede ronde nemen Bertens en Larsson het op tegen de Amerikaanse Taylor Townsend en haar Tsjechische tennispartner Renata Voracova. Het Nederlands-Zweedse duo won gezamenlijk negen titels in het dubbelspel in het WTA-circuit.

Bertens komt donderdag in Parijs weer in actie in het enkelspel. Ze treft in de tweede ronde de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovitsj.