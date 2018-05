Derde partij voor Bertens op baan 9 in Parijs

Kiki Bertens zal nog even geduld moeten hebben voordat ze donderdag aan haar partij in de tweede ronde op Roland Garros kan beginnen. De Nederlandse tennisster, als achttiende geplaatst in Parijs, is met haar tegenstander Aliaksandra Sasnovitsj uit Wit-Rusland op baan negen pas na twee duels aan de beurt. De eerste partij begint om 11.00 uur.

Bertens speelde twee keer eerder tegen de nummer 55 van de wereld. De 26-jarige Nederlandse won in 2015 op gravel in de kwartfinales van het IFT-toernooi in Cagnes-Sur-Mer. Vorig jaar moest Bertens in de Fed Cup haar meerdere erkennen in Sasnovitsj op hardcourt.

In het dubbelspel speelt Demi Schuurs met Elise Mertens uit België in de eerste ronde tegen de Spaanse Lara Arruabarrena en de Sloveense Katarina Srebotnik.

In de tweede ronde bij de mannen komen Wesley Koolhof en de Nieuw-Zeelander Artem Sitak uit tegen de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Rajeev Ram.

Jean-Julien Rojer neemt het met zijn Sloveense tennispartner Andreja Klepac in de eerste ronde van het gemengddubbel op tegen de Letse Jelena Ostapenko en de Wit-Rus Max Mirny.