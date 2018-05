Djokovic in drie sets naar derde ronde

Tennisser Novak Djokovic heeft in drie sets de derde ronde gehaald op Roland Garros. De als twintigste geplaatste Serviër had moeite met de Spanjaard Jaume Munar maar bleef zonder setverlies in Parijs: 7-6 (1) 6-4 6-4.

De voormalige nummer één van de wereld had ondanks zijn overwinning in ‘straight sets’ geen eenvoudige middag op het Franse gravel. De Spaanse qualifier Munar, die in de eerste ronde landgenoot David Ferrer in vijf lange sets vloerde, speelde onbevangen en dwong Djokovic tot het uiterste. Zo maakte de 21-jarige Spanjaard een 5-2 achterstand goed in de eerste set om een tiebreak eruit te slepen. Munar had daarin de krachten niet meer om het Djokovic moeilijk te maken.

In het vervolg bleef de nummer 155 van de wereld in de buurt van Djokovic en de marge bleef klein maar op de belangrijke momenten gaf de ervaring van de 31-jarige Serviër de doorslag. Na 2 uur en 18 minuten benutte Djokovic, die in 2016 zegevierde in Parijs, zijn eerste matchpoint.