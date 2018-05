Flanders Classics stapt in het veldrijden

Het bedrijf Flanders Classics gaat vanaf komende winter de organisatie van de veldritten om de Superprestige op zich nemen. Dat is de oudste wedstrijdenreeks in de cross die voor de 37e keer wordt gehouden en ook een veldrit in Nederland telt. Tot nu toe was de organisatie in handen van de Verenigde Veldritorganisatoren.

Flanders Classics is nu nog alleen actief in het wegwielrennen, onder meer als organisator van de Ronde van Vlaanderen.

Net als de afgelopen jaren zijn de wedstrijden in het Nederlandse Gieten en in de Belgische plaatsen Zonhoven, Boom, Ruddervoorde, Gavere, Diegem, Hoogstraten en Middelkerke. Afgelopen winter was Mathieu van der Poel winnaar van de Superprestige. De Belg Sven Nys is de onbetwiste recordhouder. Hij won liefst dertien keer het eindklassement.