Halep laat op gang op Roland Garros

Tennisster Simona Halep is naar de tweede ronde op Roland Garros. De Roemeense nummer 1 van de wereld vond op tijd haar vorm en boog een set achterstand om in winst tegen de Amerikaanse Alison Riske: 2-6 6-1 6-1.

Halep vond in de eerste set haar niveau pas toen het al te laat was. Na een 5-0-achterstand kwam ze nog even terug maar Riske, de nummer 83 van de wereld, gaf de set niet meer uit handen. Waar de 27-jarige Amerikaanse in de eerste set nog maar twee games afstond aan Halep wist ze in het vervolg slechts twee games te winnen van de tweevoudig finalist in Parijs. De 26-jarige Roemeense kwam steeds beter in de wedstrijd en in hoog tempo sloeg ze zichzelf naar de volgende ronde.

Halep treft in de tweede ronde een landgenoot van Riske, de nummer 72 van de wereld, Taylor Townsend.

Na de partij van Halep zijn alle wedstrijden in de eerste ronde van het vrouwenenkelspel afgewerkt. Roland Garros heeft dit jaar een nieuwe winnaar. Titelverdedigster Jelena Ostapenko, die Halep vorig jaar in de finale versloeg, ging onderuit tegen Katarina Kozlova uit Oekraïne.