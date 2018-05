Hassan zegt FBK Games af om knieproblemen

Atlete Sifan Hassan heeft zich afgemeld voor de FBK Games in Hengelo. De langeafstandsloper heeft last van een knie. ,,Helaas komen de FBK Games te vroeg voor mij omdat mijn knie nog niet 100 procent is voor wedstrijden”, schrijft Hassan op haar Twitterpagina.

De FBK Games worden op 3 juni gehouden. Eerder kondigde Hassan, die de afgelopen vier jaar maar liefst acht Nederlandse records verbrak, nog aan dat ze haar eigen Nederlands record op de Engelse mijl wilde aanvallen.

De FBK Games starten dit jaar met een nieuwe formule. De organisatie wil met minder disciplines meer spektakel bieden. De Nederlandse toppers worden aan tegenstand van formaat uit het buitenland gekoppeld. Dafne Schippers en Churandy Martina (beiden 200 meter), Liemarvin Bonevacia (400 meter), Thijmen Kupers (800 meter), Nadine Visser (100 meter horden) en Menno Vloon (polsstokhoogspringen) komen naar Hengelo.