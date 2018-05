Kerkhove uitgeschakeld in dubbelspel Parijs

De deelname van tennisster Lesley Kerkhove aan het dubbelspel op Roland Garros blijft beperkt tot de eerste ronde. Met haar Wit-Russische partner Lidzia Marozava verloor ze in twee sets van de Russin Anastasia Pavljoetsjenkova en de Australische Samantha Stosur: 6-3 6-4.

Kerkhove, die in het enkelspel niet meedoet in Parijs, speelt doorgaans op het tweede niveau (ITF) haar wedstrijden en won daar drie toernooien. In het dubbelspel wist ze vorig jaar met Marozava haar eerste WTA-titel te pakken, in Luxemburg.

Tegen de ervaring en de kwaliteiten van het Russisch/Australische team waren Kerkhove en Marozava niet opgewassen. In beide sets hadden Pavljoetsjenkova en Stosur aan een break genoeg om de set te winnen.