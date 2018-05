Overwerk voor Dimitrov op Roland Garros

Tennisser Grigor Dimitrov heeft diep in zijn reserves moeten tasten om de derde ronde te bereiken op Roland Garros. De als vierde geplaatste Bulgaar leverde langdurig strijd met de 21-jarige Amerikaan Jared Donaldson, de nummer 57 van de wereld. Pas na 4 uur en 19 minuten stond de eindstand op het scorebord: 6-7 (2) 6-4 4-6 6-4 10-8.

Het eerste duel ooit tussen beide spelers zorgden voor veel spanning en spektakel op court 18. Het was een partij van de wisselende kansen. In de vijfde set gaven de twee tennissers elkaar tot aan 7-7 echter niets meer toe. Dimitrov wist in de vijftiende game de service van Donaldson te breken en kon daarna voor de winst serveren. De 27-jarige Bulgaar faalde echter op eigen opslag, waardoor het duel weer even open lag. De Amerikaan leverde echter opnieuw meteen zijn service in en deze keer sloeg Dimitrov wel toe.

In de derde ronde neemt Dimitrov het op tegen de als dertigste geplaatste Spanjaard Fernando Verdasco.