Svitolina naar derde ronde in Parijs

Elina Svitolina heeft de derde ronde gehaald bij de Open Franse tenniskampioenschappen op Roland Garros. De Oekraïense nummer 4 van de wereld versloeg de Slowaakse Viktoria Kuzmova: 6-3 6-4.

De 23-jarige Svitolina reikte vorig jaar tot de kwartfinales in Parijs en won onlangs het graveltoernooi van Rome. Tegen de twintigjarige nummer 87 van de wereld dreigde geen moment een vroege uitschakeling.

Na vijf breakkansen onbenut te laten, lukte het Svitolina uiteindelijk om in de achtste game de voorsprong te pakken. Op ‘love’ haalde ze de eerste set binnen. In de tweede set vielen meer breaks te noteren maar op 5-4 wist Svitolina de wedstrijd uit te serveren.

Petra Kvitova had tegen de Spaanse Lara Arruabarrena alleen moeite in de tweede set. De Tsjechische tweevoudig Wimbledon-winnares (2011 en 2014) was met 6-0 6-4 te sterk.