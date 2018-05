Trainer Vervaeck weg bij basketballers Leiden

De basketballers van Leiden hebben komend seizoen een andere trainer. Paul Vervaeck vertrekt bij Zorg en Zekerheid Leiden. ,,In goed overleg is besloten dat we komend seizoen niet met elkaar verder gaan”, meldt de basketbalclub uit Leiden, dinsdag verliezer van de play-offs om de Nederlandse titel.

Vervaeck was twee jaar actief als hoofdtrainer in Leiden. In zijn eerste seizoen bereikte hij met Leiden de halve finale van de strijd om de landstitel. Afgelopen seizoen was alleen de Groningse club Donar beter dan Leiden. Zowel in de finale van de play-offs om de titel als de bekerfinale was Donar sterker dan Zorg en Zekerheid Leiden.

De 62-jarige Belg zal volgend jaar weer in zijn thuisland gaan coachen bij Kangoeroes Mechelen.