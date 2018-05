Volleybalsters ook langs Zuid-Korea

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League ook hun tweede wedstrijd in Apeldoorn gewonnen. Het team van coach Jamie Morrison versloeg Zuid-Korea. Dat deed het in een vrij eenzijdige ontmoeting in drie sets, 25-18 25-10 25-12. Eerder versloeg Oranje in Apeldoorn Polen (3-0).

Het was voor de ploeg van bondscoach Jamie Morrison de achtste wedstrijd in de nieuwe competitie, die de World Grand Prix vervangt. Nederland verloor tot nu toe alleen van de Verenigde Staten.

Nederland speelt in Apeldoorn ook nog tegen het eveneens hoog geklasseerde Brazilië. In Rotterdam wachten volgende week ontmoetingen met de Dominicaanse Republiek, Italië en Servië.