Wozniacki snelt naar derde ronde

De Deense tennisster Caroline Wozniacki heeft in haar partij in de tweede ronde op Roland Garros tijd noch moeite verspeeld. De als tweede geplaatste speelster versloeg de Spaanse Georgina Garcia Perez in amper 51 minuten met 6-1 6-0. De nummer 219 van de wereldranglijst had geen schijn van kans tegen de winnares van het Australian Open begin dit jaar. Perez was via het kwalificatietoernooi het hoofdschema in Parijs binnengekomen. Ze had in de eerste ronde ‘lucky loser’ Dalila Jakupovic uit Slovenië verslagen.

Wozniacki kwam op Roland Garros nog nooit verder dan de kwartfinales. Ze speelt in de derde ronde tegen de winnares van het Franse duel tussen Alizé Cornet en Pauline Parmentier.