Zverev moeizaam langs Lajovic

Alexander Zverev (21) heeft zich moeizaam geplaatst voor de derde ronde op Roland Garros. De Duitse tennisser had heel wat te stellen met de zes jaar oudere Serviër Dusan Lajovic, de nummer 60 van de wereld. De nummer twee van de plaatsingslijst zegevierde na bijna 3,5 uur in vijf sets: 2-6 7-5 4-6 6-1 6-2.

Lajovic speelde prima in de beginfase. Hij pakte de service van Zverev aan en dwong hem zo tot fouten. Lajovic brak meteen al in de openingsgame en herhaalde dat ook in de zevende game om vervolgens de set te pakken. Daarna kwam Zverev door een verloren servicebeurt in de derde game opnieuw op achterstand, maar die schade wist hij tijdig te herstellen.

Lajovic, die nog nooit tegen de jonge Duitser speelde, was Zverev in de derde set toch weer de baas. In de vierde en vijfde set was de vermoeide Serviër echter kansloos.

Zverev, die begin deze maand zijn zevende titel won op de ATP-Tour, was in de eerste ronde in Parijs snel klaar met de Litouwer Ricardas Berankis: 6-1 6-1 6-2. Hij speelt in de derde ronde tegen de als 26e geplaatste Bosniër Damir Dzumhur.