Bertens maakt opnieuw indruk in Parijs

Kiki Bertens heeft ook in de tweede ronde op Roland Garros de nodige indruk gemaakt. De als achttiende geplaatste tennisster uit Wateringen gunde Aliaksandra Sasnovitsj uit Wit-Rusland weinig kans. Op de beslissende momenten sloeg de Nederlandse blikvanger toe, vooral ook dankzij haar sterke service. Na 1 uur en 12 minuten was het duel beslist na het derde matchpoint: 6-4 6-2.

Bertens speelt in de derde ronde tegen de winnares van het duel tussen de als twaalfde geplaatste Duitse Angelique Kerber en de Roemeense Ana Bogdan.

Bertens is in Parijs nog zonder setverlies. In de eerste ronde versloeg ze Arina Sabalenka, eveneens uit Wit-Rusland, met 6-2 en 6-1. In het dubbelspel met haar Zweedse teamgenoot Johanna Larsson haalde de nummer negentien van de wereld ook nog zonder setverlies de tweede ronde.

Na een tikje nerveuze start kwam Bertens donderdag in de derde game goed in de partij. Ze benutte haar eerste breakpoint en wist in de zesde game een kans van Sasnovitsj op de gelijkmaker met een ace te pareren. In de negende game liet de Nederlandse bij een stand van 5-3 op de opslag van de 24-jarige Wit-Russin een setpoint liggen. Op eigen service werkte Bertens eerst twee keer een achterstand weg waarna ze haar tweede setpoint benutte dankzij haar sterke service: 6-4.

De tweede set begon na enig oponthoud. Bertens moest een contactlens in haar oog even terug op de juiste plaats zetten. Met een applausje keerde ze terug op baan 9. Met een scherpe blik dwong Bertens meteen een breakpoint af, die ze door een afzwaaier van Sasnovitsj binnenhaalde. In de vijfde game dwong ze opnieuw een paar fouten af bij de Wit-Russin, die daardoor opnieuw haar opslag verloor (4-1). Bertens verspeelde in de achtste game eerst nog twee matchpoints en moest daarna ook nog een breakpoint wegwerken voordat ze de zege kon veiligstellen.