Cilic heeft vier sets nodig tegen Hurkacz

Tennisser Marin Cilic heeft toch nog vier sets nodig gehad voor het bereiken van de derde ronde van Roland Garros. De als derde geplaatste Kroaat rekende daarin af met Hubert Hurkacz, 6-2 6-2 6-7 (3) 7-5.

De Poolse qualifier leek aanvankelijk geen schijn van kans te hebben, met slechts vier games in de eerste twee sets. Vervolgens kreeg Cilic het toch nog lastig. Na de derde set in een tiebreak te hebben verloren, had hij vervolgens aan één break voldoende om de vierde naar zich toe te trekken. Dat gebeurde bij 5-5.

Cilic, in januari nog finalist van de Australian Open, won in de eerste ronde wel in drie sets. Van de Australiër James Duckworth ondervond hij toen na een voortvarende start ook wel de nodige tegenstand: 6-3 7-5 7-6.