Juan Martin del Potro heeft opnieuw een Franse tennisser uitgeschakeld op Roland Garros. De als vijfde geplaatste Argentijn versloeg in de tweede ronde Julien Benneteau in drie sets: 6-4 6-3 6-2. De 29-jarige Zuid-Amerikaan was in de eerste ronde in Parijs te sterk voor Nicolas Mahut. Del Potro speelt in de derde ronde tegen de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas, de nummer 36 van de wereld.