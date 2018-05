Grillige Sjarapova in twee sets langs Vekic

Maria Sjarapova wacht op Roland Garros nog op haar topvorm. De tweevoudige winnares in Parijs speelde in de tweede ronde opnieuw een wisselvallige partij. De 31-jarige Russin versloeg de tien jaar jongere Donna Vekic uit Kroatië niettemin in twee sets: 7-5 6-4.

Sjarapova kwam in de eerste ronde goed weg tegen Richèl Hogenkamp. Na een achterstand van 0-3 in de derde set vocht ze knap terug (6-3).

In het duel met Vekic leverde de huidige nummer 30 van de wereldranglijst in de eerste set twee keer haar service in. Ook de jonge Kroatische was echter niet slagvaardig genoeg. In de twaalfde game verloor ze voor de derde keer haar service waarna de eerste set voor de luidruchtige Russin was.

In de tweede set kwam Sjarapova op een voorsprong van 5-2. De nummer 50 van de wereld wist terug te komen tot 5-4, maar moest zich op eigen service op het vijfde matchpoint toch gewonnen geven.

Sjarapova speelt in de derde ronde tegen de als zesde geplaatste Tsjechische Karolina Pliskova, die haar landgenote Lucie Safarova versloeg: 3-6 6-4 6-1.