Halep vlot naar derde ronde in Parijs

De Roemeense tennisster Simona Halep heeft vlot de derde ronde gehaald op Roland Garros. De nummer één van de wereld was in Parijs veel te sterk voor de Amerikaanse Taylor Townsend. Na 1 uur en 8 minuten was het ongelijke duel voorbij: 6-3 6-1.

Townsend, de nummer 72 van de wereld, kwam na een zwakke start (4-0) nog wel een beetje in de wedstrijd. Halep bleef echter op alle fronten de betere speelster.

De 26-jarige titelfavoriet, die nog nooit een grandslamtoernooi won, speelt in de derde ronde tegen Andrea Petkovic. De dertigjarige Duitse versloeg de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands in twee sets: 6-0 7-6 (5).